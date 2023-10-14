Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич розповів про враження від прикрого епізоду в грі проти Австралії.

Напередодні збірна Англії перемога Австралію в товариському матчі на Вемблі (1:0).

Однак головному тренеру "трьох левів" Гарету Саутгейту ця гра запам’яталась скоріше через недружню поведінку фанатів по відношенню до півзахисника Джордана Гендерсона, якого звинувачують лукавстві через перехід із Ліверпуля до аравійського Аль-Іттіфаку на тлі заяв про підтримку рухів LGBTQ+ та засудження політики Катару під час чемпіонату світу-2022.

"Не можу зрозуміти, чому люди почали освистувати Гендерсона. Гравця, який провів 79 матчів за збірну Англії.

Його відданість і те, що він зробив для країни, є винятковими. Його роль на полі та поза ним феноменально важлива. Неможливо зрозуміти, чому вони його освистують", — заявив англійський фахівець.

Наступний матч Англія проведе вдома проти Італії 17 жовтня.