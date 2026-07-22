Чтиво

Андрій Шахов — про те, чому Динамо варто остерігатися оборонної прагматики ПАОКа та стандартів у виконанні команди Ліші.

Наступним єврокубковим суперником київського Динамо буде грецький ПАОК. Більш-менш докладне представлення грецького клубу ми зробимо ближче до першого матчу, проте одразу хочемо попередити, що на даний момент ми можемо тільки здогадуватися, як і у що гратиме ПАОК зразка сезону-2026/27. Справа в тому, що для ПАОК першим офіційним матчем сезону буде якраз четвергова гра з Динамо, а розповідати про нинішній ПАОК з урахуванням виключно минулого сезону в корені неправильно, оскільки влітку клуб змінив головного тренера. Луческу-молодший вирушив підкорювати Близький Схід і змінив Роберто Манчіні у самому титулованому клубі Катару Аль-Садд, а ПАОК очолив 40-річний Алессіо Ліші. Ось про нього і поговоримо.

Народився новий головний тренер ПАОК 4 листопада 1985 року в Римі. З дитинства мріяв стати професійним гравцем, але далі серії D, де грав за, вибачте, якусь Гвідонію, не пiшов. Зрозумівши, що гарного футболіста з нього не вийде, Ліші вже у 22 роки завершив кар'єру, вирішивши стати тренером.

Починав він фітнес-тренером у дитячих командах Лаціо, але досить швидко піднімався сходами кар'єрних сходів. Прорив стався в Іспанії, куди він переїхав у неповні 26, став працювати в Леванте. У клубі з Валенсії він теж починав з дітей, але поступово піднімався "інфантильно-ювенільними» сходами (дитячі команди в Іспанії називають "інфантиль", підліткові та юнацькі – "ювеніль"). З "Ювеніль А" (чим ближче до початку алфавіту, тим старший вік) він дійшов до півфіналу Кубка Іспанії, після чого по ходу сезону-2020/21 він очолив другу команду Леванте і врятував її від вильоту. Тоді ж про нього і заговорили, як про дуже перспективного тренера, і коли наступного сезону Леванте після 15 матчів мав лише 7 очок без жодної перемоги, клуб вирішив звільнити Хав'єра Перейру і призначити Алессіо Ліші. Його дебют припав на матч Кубка Іспанії, у якому його команда розгромила аматорську команду Уракан Мелілья 8:0. Потім була нульова нічия з Осасуною у чемпіонаті та затвердження Ліші у статусі головного тренера.

Врятувати Леванте від вильоту він не зміг, хоча при ньому клуб показав непоганий результат 8 перемог та 27 очок у 22-х матчах чемпіонату.

Далі у його кар'єрі був скромний Мірандес, який він підняв із 17-го місця до фіналу плей-офф за підвищення у класі. Фінал Мірандес програв Ов'єдо, а Ліші покликали до Осасуни. Іспанські журналісти назвали роботу Ліші в Мірандесі "видатною", відзначаючи його тактичну підкованість і здатність досягати максимальної ефективності при обмежених ресурсах.

За часів Ліші Осасуна невдало стартувала, потім помітно додала і навіть завдяки щільності в турнірній таблиці піднялася в зону Ліги конференцій, проте кінцівку провела слабко і ледве не вилетіла, посівши прикордонне із зоною вильоту 17-те рятівне місце. Останні шість матчів чемпіонату Осасуна програла і лише по особистих матчах обійшла Мальорку, яка набрала стільки ж очок.

І хоч Ліші наприкінці сезону говорив про те, що вболівальники можу пишатися своєю командою, яка виявила чудеса самовіддачі, у клубі вважали такий результат незадовільним і Ліші був звільнений. До речі, багатьом не подобалося в Ліші те, що він завжди робив гарну міну при поганій грі. І такі фрази, сказані на прес-конференціях, як "це дуже болюча поразка, але якщо вже програвати, я хочу, щоб моя команда програвала саме так", — стали своєрідною нормою.

Але десь Ліші можна зрозуміти: команду дуже сильно підводила реалізація, і з погляду показника xG Осасуна забила на 7,5 голів менше, ніж мала, а за іншим просунутим показником xPTS команда з Памплони недобрала більше 11-ти очок і мала займати 10-е, а нIяк не 17-е місце!

Сезон Ліші в Осасуні вийшов досить інформативним з погляду розуміння ідей самого тренера. Якщо раніше Ліші називали шанувальників оборонного футболу та гри у п'ятьох захисників, то по роботі в Осасуні можна говорити про тактичну гнучкість. Підйом Осасуни в середині сезону пов'язаний саме з тим, що Ліші відмовився від улюбленої тактики і перейшов із 5-3-2 на гру 4-2-3-1. Саме тоді Осасуна видала дуже крутий відрізок, набравши 14 очок у шести матчах. Якщо на початку сезону Осасуна грала пасивно, віддаючи ініціативу суперника, то після трансформації, вона стала і м'ячем більше, хоч і ненабагато, володіти (15-й результат у чемпіонаті за цим показником), і краще пресингувати, а також більш якісно задіяти свого основного форварда потужного хорвата Анте-Будіміра, який за схемою 5-3-2 часто був відірваний від партнерів.

І все-таки Осасуна Ліші була командою оборони. Не випадково лише вісім команд у минулому чемпіонаті пропустили менше. Осасуна зазвичай оборонялася глибоко і невипадково найрідше в офсайд потрапляли саме суперники Осасуни.

В атаці ж команда сподівалася на міць і вміння грати в штрафному майданчику Анте Будимира (третій бомбардир чемпіонату з 17-ма м'ячами) і на стандарти. За кількістю виграних верхових єдиноборств Осасуна посіла друге місце у чемпіонаті після Хетафе! Зайнявши 12-е місце за кількістю ударів по воротах, Осасуна Ліші йшла лише 17-ою за кількістю ударів з-за меж штрафного майданчика, хоча в команді є гравці з поставленим дальнім ударом.

Ще один цікавий, на мій погляд, статистичний факт: майже половину своїх голів – 20 із 44 – Осасуна забила в останні 15 хвилин матчів. Поряд із Барселоною це найкращий показник у чемпіонаті! Тобто виходить, що фізикою у команди все чудово. При цьому Осасуна дуже гарно розпочинала матчі і лише три команди – Барса, Атлетико та Вільярреал – це робили краще! Але при цьому, забивши 20 голів в останні 15 хвилин других таймів, Осасуна забила лише 3 у перші півгодини після перерви! І як таку метаморфозу охарактеризувати?

Але, повторюся, так грали попередні команди Ліші. І найголовніша відмінність ПАОКу від них у тому, що "бiло-чорнi" – один із найсильніших клубів своєї країни та один із фаворитів сезону. Тому в Греції ПАОК точно не зможе відсиджуватися в обороні, проте граючи з Динамо... Чому б ні?