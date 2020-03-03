Франция

Такие рекомендации выдвинуло Министерство здравоохранения.

Президент Профессиональной футбольной лиги Франции Натали Буа де ля Тур заявила, что перед началом матчей Лиги 1 и Лиги 2 будет отменена протокольная процедура рукопожатия игроков.

Всему виной стало распространение коронавируса во Франции.

"Мы будем придерживаться нового протокола, потому что перед нами стоит обязанность подавать пример. Рукопожатий не будет, как и рекомендовало Министерство здравоохранения. На таком уровне главное, чтобы не было переносов матчей. Каждый случай рассматривается индивидуально – префектами, клубами и лигой", — цитирует президента Eurosport

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.