Такие рекомендации выдвинуло Министерство здравоохранения.
Натали Буа де ля Тур (президент ПФЛ Франции)
03 марта 2020, 16:05
Президент Профессиональной футбольной лиги Франции Натали Буа де ля Тур заявила, что перед началом матчей Лиги 1 и Лиги 2 будет отменена протокольная процедура рукопожатия игроков.
Всему виной стало распространение коронавируса во Франции.
"Мы будем придерживаться нового протокола, потому что перед нами стоит обязанность подавать пример. Рукопожатий не будет, как и рекомендовало Министерство здравоохранения. На таком уровне главное, чтобы не было переносов матчей. Каждый случай рассматривается индивидуально – префектами, клубами и лигой", — цитирует президента Eurosport
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