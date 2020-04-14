Франция

Руководство Федерации футбола Франции планирует доиграть только первенства Лиги 1, Лиги 2 и Кубок страны.

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ принял решение не возобновлять чемпионат в трех дивизионах Национальной лиги, в которых выступают полупрофессиональные и любительские команды — сообщает AS.

Официально об этом будет объявлено в среду, 15 апреля, на встрече Ле Грэ с президентами всех лиг Франции.

При этом сезон-2019/20 не аннулируется, а итогом будет признано турнирной положение на момент остановки турниров — 14 марта.

Турниры в Лиге 1 и Лиге 2, а также финал национального Кубка между ПСЖ и Сент-Этьеном, планируется доиграть летом.

Большинство команд третьего, четвертого и пятого по рангу французских дивизионов поддерживают такой вариант развития событий, особенно если учесть, что все они получат финансовую компенсацию за не завершенный сезон.

Пока не решен окончательно вопрос об обмене командами между дивизионами, но на данный момент первые два места в третьем дивизионе Франции (первом дивизионе Национальной лиги), дающие право на прямые путевки в Лигу 2, занимают ФК Пау и Дюнкерк.

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