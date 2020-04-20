Финансовый кризис, похоже, не оставил без внимания и парижский гранд.
Неймар, Getty Images
20 апреля 2020, 13:21
Из-за пандемии коронавируса и паузы в футбольных соревнованиях, клубы потеряли источники доходов, включая прибыль от продажи прав на телевизионные трансляции.
Многие команды решили пойти на снижение зарплат футболистов, чтобы справиться с финансовым кризисом, и действующий чемпион Франции Пари Сен-Жермен не стал исключением.
Как сообщает L’Equipe, парижский гранд ведет переговоры со своими игроками о сокращении окладов на 20-30%, однако договориться сторонам пока не получилось.
Со стороны руководства прийти к взаимному согласию пытается спортивный директор Леонардо, а интересы футболистов представляют Тиаго Силва и Маркиньос. На данный момент переговоры продвигаются не в положительном для ПСЖ ключе.
Ранее сообщалось, что Ассоциация профессиональных футболистов Франции ведет переговоры с Министерством экономики и финансов страны о временном снижении окладов игроков, предложив свою систему сокращения зарплат игроков.
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