Пока что диагноз Жуниора Самбия не подтвержден.
Жуниор Самбия, L`Equipe
24 апреля 2020, 07:41
Один из футболистов Монпелье был госпитализирован из-за проблем с дыхательными путями и пищеварением, сообщил официальный сайт клуба.
Издание L`Equipe утверждает, что этим игроком стал 23-летний полузащитник Жуниор Самбия. Он был помещен в отделение интенсивной терапии.
У игрока подозревают коронавирус, но этот диагноз пока не подтвержден. Если проба на COVID-19 даст положительный результат, то Жуниор станет первым футболистом Лиги 1, заразившимся этим вирусом.
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