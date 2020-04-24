Франция

Пока что диагноз Жуниора Самбия не подтвержден.

Один из футболистов Монпелье был госпитализирован из-за проблем с дыхательными путями и пищеварением, сообщил официальный сайт клуба.

Издание L`Equipe утверждает, что этим игроком стал 23-летний полузащитник Жуниор Самбия. Он был помещен в отделение интенсивной терапии.

У игрока подозревают коронавирус, но этот диагноз пока не подтвержден. Если проба на COVID-19 даст положительный результат, то Жуниор станет первым футболистом Лиги 1, заразившимся этим вирусом.

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