Франция

Испанский полузащитник решил помочь клубу в трудный период.

Хавбек Монако Сеск Фабрегас добровольно пошел на сокращение зарплаты на 30%. Кроме того, он согласился на отсрочку зарплаты за четыре месяца, сообщает The Telegraph. Это позволит монегаскам сэкономить около двух с половиной миллионов евро.

Также испанец лично заплатит 30% зарплаты персоналу, который ухаживает за тренировочной базой Монако – именно на столько им урезали жалование в эпоху коронавируса.

Сеск перебрался в Монако зимой прошлого года из Челси. Он зарабатывает около 150 тысяч евро в неделю в княжестве, а его контракт рассчитан до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне Сеск провел 18 матчей в Лиге 1, отметившись тремя ассистами.

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