Форвард высказал свое мнение о непокоренных турнирах.
Килиан Мбаппе, getty images
27 мая 2020, 12:57
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал о турнирах, в которых он хочет в будущем добиться успеха.
"Чтобы продолжать быть успешным со сборной Франции — в следующем сезоне у нас будет чемпионат Европы, и это будет наше стремление победить там".
"Моя большая амбиция — выиграть чемпионат Европы и стать частью команды ПСЖ, которая бы сумела выиграть Лигу чемпионов. Это было бы нечто особенное", — сказал Мбаппе Mirror.
Ранее французский футболист высказал свое мнение о выступлениях Ливерпуля в текущем сезоне АПЛ.