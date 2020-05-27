Франция

Форвард высказал свое мнение о непокоренных турнирах.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал о турнирах, в которых он хочет в будущем добиться успеха.

"Чтобы продолжать быть успешным со сборной Франции — в следующем сезоне у нас будет чемпионат Европы, и это будет наше стремление победить там".

"Моя большая амбиция — выиграть чемпионат Европы и стать частью команды ПСЖ, которая бы сумела выиграть Лигу чемпионов. Это было бы нечто особенное", — сказал Мбаппе Mirror.

Ранее французский футболист высказал свое мнение о выступлениях Ливерпуля в текущем сезоне АПЛ.