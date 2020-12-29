Франция

Чемпион Франции официально объявил о расторжении контракта с Томасом Тухелем.

Томас Тухель больше не является главным тренером ПСЖ — объявил официальный сайт клуба.

"Я хочу поблагодарить Томаса и его помощников за проделанную работу, за энергию и страсть, которые они вложили в команду, – сказал президент ПСЖ Насер Аль-Хелаифи. – Мы всегда будем помнить все те прекрасные моменты, которые пережили вместе. Желаю ему успехов в будущем".

Тухель возглавил ПСЖ в июле 2018 года, руководил командой в 127-ми матчах во всех турнирах и установил рекорд по процентному соотношению побед (95 побед, 12 ничьих и 20 поражений).

Под его руководством ПСЖ дважды выигрывал чемпионат и Суперкубок Франции, по одному разу Кубок Франции и Кубок лиги, а также дошел до финала Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, во сколько обойдется ПСЖ расторжение контракта с тренером и то, что Тухель может сменить Фрэнка Лампарда в Челси.