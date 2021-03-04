Франция

Немец нуждается в игровой практике.

Вратарь Баварии Александр Нюбель, вероятно, отправится в аренду с целью получения игрового времени.

По информации Kicker, немецким голкипером интересуется Монако.

24-летний Нюбель присоединился к Баварии летом 2020-го года. Он перешел в мюнхенский клуб на правах свободного агента из Шальке. Его контракт рассчитан до 2025-го года.

Примечательно, что за это время Нюбель провел за Баварию лишь два поединка — по одному в Кубке Германии и Лиге чемпионов.

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