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Потенциальное нововведение распространится на экстра-таймы.

УЕФА может внести изменения в правило выездного гола.

На сегодняшний день действует правило, согласно которому при равном счете в двухматчевом противостоянии в еврокубках в следующий раунд выходит команда, забившая больше голов на чужом поле.

По информации The Telegraph, в настоящий момент союз хочет сделать так, чтобы правило не работало в экстра-таймах ответного матча, а применялось только в основное время.

Отмечается, что УЕФА отклонил предложение о полной отмене правила. Окончательное решение будет принимать исполнительный комитет УЕФА.

Правило выездного гола существует 56 лет.

Ранее УЕФА вынес более серьезное наказание за расизм защитнику пражской Салвии Куделе.