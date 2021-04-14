Потенциальное нововведение распространится на экстра-таймы.
Логотип УЕФА, getty images
14 апреля 2021, 21:36
УЕФА может внести изменения в правило выездного гола.
На сегодняшний день действует правило, согласно которому при равном счете в двухматчевом противостоянии в еврокубках в следующий раунд выходит команда, забившая больше голов на чужом поле.
По информации The Telegraph, в настоящий момент союз хочет сделать так, чтобы правило не работало в экстра-таймах ответного матча, а применялось только в основное время.
Отмечается, что УЕФА отклонил предложение о полной отмене правила. Окончательное решение будет принимать исполнительный комитет УЕФА.
Правило выездного гола существует 56 лет.
Ранее УЕФА вынес более серьезное наказание за расизм защитнику пражской Салвии Куделе.