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ФК Металл
14 апреля 2021, 20:13
В рамках 17-го тура Второй лиги харьковский Металл не оставил шансов Перемоге (0:4).
Голами за харьковчан отметились Нехтий, Подлепенец, Жо и Рязанцев. Вашему вниманию видео голов и обзор матча:
Перемога – Металл 0:4
Голи: Нехтий, 8, Подлепенец, 24, Жо, 27, Рязанцев, 54.
Перемога: Суаиб, Рубцов, Сердюк, Сидоренко, Докукин (Воротников, 55), Боровик, Цопа (Вишневский, 81), Пономаренко (Павлюк, 53), Эсьен, Радченко, Шмельов.
Металл: Каневцев, Гуйе, Федорив, Ярош (Рязанцев, 46), Подлепенец, Нехтий, Ралюченко (Люлька, 58), Жо (Эберт, 46), Балули, Танчик (Шопин, 46), Поступаленко (Багачанский, 72).
Предупреждения: Пономаренко, 29; Цопа, 79.