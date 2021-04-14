В рамках 17-го тура Второй лиги харьковский Металл не оставил шансов Перемоге (0:4).

Голами за харьковчан отметились Нехтий, Подлепенец, Жо и Рязанцев. Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Перемога – Металл 0:4

Голи: Нехтий, 8, Подлепенец, 24, Жо, 27, Рязанцев, 54.

Перемога: Суаиб, Рубцов, Сердюк, Сидоренко, Докукин (Воротников, 55), Боровик, Цопа (Вишневский, 81), Пономаренко (Павлюк, 53), Эсьен, Радченко, Шмельов.

Металл: Каневцев, Гуйе, Федорив, Ярош (Рязанцев, 46), Подлепенец, Нехтий, Ралюченко (Люлька, 58), Жо (Эберт, 46), Балули, Танчик (Шопин, 46), Поступаленко (Багачанский, 72). 
Предупреждения: Пономаренко, 29; Цопа, 79.