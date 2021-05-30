Франция

Футболист прокомментировал вызов в команду Дешама.

Нападающий мадридского Реала Карим Бензема прокомментировал свой вызов в сборную Франции.

"Я не сдавался и не терял надежду, что однажды меня вызовут в сборную. Я был разочарован сложившейся ситуацией, психологически мне было очень тяжело.

Слишком много преград встречались на моем пути. Да, это часть моей карьеры. Мне всегда приходилось бороться, и все это было во имя надежды на возвращение в сборную. И вот, меня наградили.

Сожаления всегда будут, но я хочу сказать, что прошлое уже позади, вернуться не выйдет. Важнее всего та работа, которую я проделываю на футбольном поле. Я полностью сосредоточен на том, что я могу дать команде", — сказал Бензема.

Ранее вызов в сборную Карима Бензема прокомментировал и главный тренер Дидье Дешам.