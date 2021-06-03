Франция

Футболист является ключевым игроком команды.

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн отметился голом в товарищеском матче против Уэльса.

Французский форвард провел на поле 83 минуты, после чего был заменен на Виссама Бен Йеддера. Данная встреча стала для нападающего Барселоны 47 матчем кряду за национальную команду Франции.

По информации Stats Foot, эта серия является рекордной для сборной.

С 2014 года Гризманн провел за Францию 90 матчей, в которых забил 26 голов.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Франция — Уэльс (3:0).