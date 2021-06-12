Франция

По всей видимости, голкипера мы увидим в столице Франции.

Пока сборная Италии с экс-голкипером Милана Джанлуиджи Доннаруммой в рамке ворот обыгрывала национальную команду Турции в стартовом поединке чемпионата Европы-2020 (3:0), работа агентов самого голкипера относительно поиска его следующего места работы не останавливалась ни на минуту.

Как итог, 22-летний футболист уже оставил устное согласие на переход в стан французского Пари-Сен Жермен, после чего его представители получили поручение окончательно сформировать итоговое соглашение.

Как сообщает Фабрицио Романо, срок нового контракта Доннаруммы будет истекать летом 2026-го года.

ПСЖ планирует провести необходимый медосмотр футболиста уже во время его нахождения в лагере национальной команды, поэтому проведение данной процедуры можно ожидать уже в скором времени.

В прошлом сезоне Доннарумма провел 48 матчей за свой клуб, 15 из которых завершил без пропущенных мячей, в то время как в его воротах оказалось 54 результативных ударов от соперников за весь футбольный год.