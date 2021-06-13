Медосмотр итальянского голкипера состоится на следующей неделе.
Джанлуиджи Доннарумма, Getty Images
13 июня 2021, 20:59
Вратарь Милана Джанлуиджи Доннарумма подписал контракт с ПСЖ, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По информации источника, соглашение с 22-летним итальянцем рассчитано до 2026 года. Футболист пройдет медицинский осмотр после матча Евро-2020, в котором Италия сыграет против Швейцарии. Игра состоится 16 июня.
Также отмечается, что Доннарумма останется в ПСЖ, а не покинет состав "парижан" на правах аренды, как сообщалось ранее, и будет сражаться за место основного голкипера с Кейлором Навасом.
Напомним, Джанлуиджи достанется французскому клубу бесплатно, так как в конце этого месяца, у него закончится контракт с Миланом.