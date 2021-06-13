Франция

Медосмотр итальянского голкипера состоится на следующей неделе.

Вратарь Милана Джанлуиджи Доннарумма подписал контракт с ПСЖ, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По информации источника, соглашение с 22-летним итальянцем рассчитано до 2026 года. Футболист пройдет медицинский осмотр после матча Евро-2020, в котором Италия сыграет против Швейцарии. Игра состоится 16 июня.

Также отмечается, что Доннарумма останется в ПСЖ, а не покинет состав "парижан" на правах аренды, как сообщалось ранее, и будет сражаться за место основного голкипера с Кейлором Навасом.

Напомним, Джанлуиджи достанется французскому клубу бесплатно, так как в конце этого месяца, у него закончится контракт с Миланом.