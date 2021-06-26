Франция

Испанский центрбек может перебраться в столицу Франции.

Центральный защитник и капитан мадридского Реала Серхио Рамос сменит клубную прописку в летнее трансферное окно, о чем ранее было объявлено официально.

Контракт 35-летнего испанца со "сливочными" подходит к своему завершению. Поскольку стороны приняли решение его продлевать, то футболист покинет Мадрид на правах свободного агента.

Как сообщает журналист Николо Скира, Пари Сен-Жермен является одним из тех клубов, которые заинтересованы в подписании Серхио Рамоса.

Руководство парижского гранда уже начало переговоры с испанским центрбеком, чтобы согласовать условия контракта.

Напомним, Серхио Рамос выступал за Реал Мадрид c лета 2005 года. За это время легендарный центрбек провел 671 поединкок во всех турнирах, в которых он забил 101 гол и отдал 40 результативных передач.