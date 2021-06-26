Испанский центрбек может перебраться в столицу Франции.
Серхио Рамос, Getty Images
26 июня 2021, 18:54
Центральный защитник и капитан мадридского Реала Серхио Рамос сменит клубную прописку в летнее трансферное окно, о чем ранее было объявлено официально.
Контракт 35-летнего испанца со "сливочными" подходит к своему завершению. Поскольку стороны приняли решение его продлевать, то футболист покинет Мадрид на правах свободного агента.
Как сообщает журналист Николо Скира, Пари Сен-Жермен является одним из тех клубов, которые заинтересованы в подписании Серхио Рамоса.
Руководство парижского гранда уже начало переговоры с испанским центрбеком, чтобы согласовать условия контракта.
Напомним, Серхио Рамос выступал за Реал Мадрид c лета 2005 года. За это время легендарный центрбек провел 671 поединкок во всех турнирах, в которых он забил 101 гол и отдал 40 результативных передач.