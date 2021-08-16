Франция

Матиас Рандриамами подписал первый профессиональный контракт.

ПСЖ подписал контракт с юным вратарем из Мадагаскара, который принял французское гражданство, Матиасом Рандриамами. Об этом сообщает пресс-служба парижан.

По официальным данным соглашение с юным голкипером рассчитано на три года — до лета 2023. До этого Рандриамами находился в структуре парижан, но это первый его профессиональный контракт в карьере.

Помимо Рандриамами на вратарской позиции парижского клуба играют Джанлуиджи Доннарумма, Кейлор Навас, Серхио Рико, Александр Летеллье и Денис Франки.

Ранее сообщалось, что Мбаппе отказался от очень щедрого предложения ПСЖ.