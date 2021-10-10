Франция

Футболист рассказал, как ему играется вместе с аргентинцем.

Полузащитник французского ПСЖ Марко Верратти рассказал, каково играть в одной команде с Лионелем Месси.

"Судьба распорядилась так, что у меня есть возможность играть в Париже с лучшим игроком в мире каждый день. У него все отлично, он в отличных физических кондициях, а с мячом в ногах он работает еще лучше.

Когда играешь рядом с Лео Месси, ты забываешь о его возрасте. Когда он играл против нас — это было нечто. Сейчас и нам выпала возможность побеждать благодаря ему", — сказал Верратти.

Ранее Лионель Месси сравнил испанскую Ла Лигу с французской Лигой 1.

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