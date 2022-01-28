Франция

Французский гранд намерен арендовать хавбека.

ПСЖ в зимнее трансферное окно намерен арендовать полузащитника Тоттенхэма Танги Ндомбеле.

Как сообщает Фабрицио Романо, парижане хотят заполучить футболиста до конца текущего сезона.

При этом, руководство "шпор" готово пойти на такой шаг, если ПСЖ будет оплачивать зарплату француза.

Переговоры сейчас продолжаются, и они на продвинутой стадии. В ближайшие дни ПСЖ может объявить о переходе.

Отметим, что Ндомбеле потерял место в основе Тоттенхэма. На его счету девять матчей в АПЛ в текущем сезоне, один гол и один ассист.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.