Франция

Зірковий бразилець продовжує відновлюватись після травми.

Нападник Парі Сен-Жермен та збірної Бразилії Неймар продовжує відновлюватись на батьківщині після серйозної травми правої щиколотки, отриманої в середині лютого цього року у матчі 24-го туру французької Ліги проти Лілля (4:3).

На даний момент 31-річний бразилець проходить період реабілітації в домашніх умовах після проведеної операції, проте, як повідомляє Le Parisien, його повернення до команди планується на кінець квітня.

Після повернення до Парижа Неймар продовжить курс реабілітації вже в системі клубу. Як відомо, в поточному сезоні він вже точно не зіграє, оскільки для повного відновлення від таких травм необхідно 3-4 місяці.

У поточній кампанії Неймар провів 29 поєдинків у всіх турнірах, у яких забив 18 голів і оформив 17 результативних передач. Його контракт з ПСЖ розрахований до літа 2025 року.