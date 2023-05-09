Франция

Французький хавбек вдарив тренера Ланса.

Півзахисник Марселя Дімітрі Паєт може отримати тривалу дискваліфікацію за свій вчинок у минулому матчі 34 туру французької Ліги 1 проти Ланса (1:2). Про це повідомляє L'Équipe.

За інформацією джерела, перед виходом за заміну на 76 хвилині замість українця Руслана Маліновського, 36-річний француз дав ляпас помічникові головного тренера Ланса Янніку Каюзаку.

Епізод пройшов повз оточуючих, але потрапив на одну з камер. Після інциденту головний тренер Ланса Франк Ез сказав про це арбітру та попросив покарати футболіста.

Суддівська бригада не покарала гравця Марселя, проте тепер інцидентом займеться дисциплінарний комітет Федерації футболу Франції.

Зазначається, що свій вчинок Паєт може отримати від чотирьох до семи матчів дискваліфікації.

Цього сезону Паєт провів 26 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав три результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Маліновський отримав середню оцінку за матч проти Ланса.