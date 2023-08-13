Франція

Наставник парижан поділився своїми думками після гри з Лорьяном.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке прокоментував нічийний результат у матчі стартового туру французької Ліги 1 проти Лорьяна (0:0).

“У мене змішані емоції. Мені сподобалося ставлення футболістів ПСЖ. Команда чудово зіграла в обороні. Лорьян лише тричі перетинав центр поля у першому таймі, хоча це команда, яка грає дуже добре.

Проте ми діяли недостатньо гостро у штрафному майданчику суперника, недостатньо створювали моментів. Проте ми були явно кращі за суперника, але не змогли забити голи, які необхідні для перемоги. Думаю, що ми заслужили на перемогу", — наводить слова Енріке RMC Sport.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ повернув Мбаппе до складу.