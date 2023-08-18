Франція

Також може зіграти Мбаппе.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке заявив, що новачок команди Усман Дембеле дебютує за клуб в матчі проти Тулузи, який відбудеться 19 серпня, стартовий свисток — о 22:00.

"Я щасливий, що можу розраховувати на таких гравців світового класу, як Кіліан Мбаппе або Усман Дембеле, мені приємно працювати з ними. Я відчуваю, що Кілліан готовий, у нього велике бажання, і це нормально для гравця його рівня. Зі свого боку, Усман готовий зіграти проти Тулузи", — цитує керманича парижан офіційний сайт клубу.

Раніше повідомлялось, що Дембеле отримав номер Неймара в ПСЖ.