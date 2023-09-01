Франція

Нассер Аль-Хелаїфі відповів на питання про майбутнє Кіліана Мбаппе.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі прокоментував ситуацію з майбутнім нападника парижан Кіліана Мбаппе.

"У нас є більше 24 годин до закриття трансферного вікна. Кіліан є гравцем ПСЖ. Ми дуже добре поговорили з ним, він чудовий гравець, людина і професіонал. Ми спілкувалися також і з іншими членами його родини.

Продовження контракту? Я не хочу говорити про це", - наводить слова Аль-Хелаїфі RMC Sport.

Нагадаємо, цього літа 24-річний француз відмовився від опції автоматичного продовження контракту з ПСЖ, що викликало чутки про можливий вихід форварда з клубу цього літа або через рік на правах вільного агента. Контракт Мбаппе з ПСЖ спливає у червні 2024 року.

Нинішнього сезону Мбаппе провів два поєдинки, в яких забив три м'ячі.