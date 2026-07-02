Франція

Парижани не погодилися на початкові умови туринців, однак переговори про трансфер французького форварда тривають.

Ювентус продовжує роботу над поверненням нападника ПСЖ Рандаля Коло Муані, однак перша пропозиція туринського клубу була відхилена. Про це повідомляє Tuttosport.

За інформацією джерела, Ювентус запропонував оренду 27-річного форварда з правом або обов'язком викупу приблизно за 33 мільйони євро. Проте ПСЖ не влаштували такі умови — чинні переможці Ліги чемпіонів оцінюють француза у 40 мільйонів євро.

Попри це, переговори між сторонами не припинилися. У Турині впевнені, що компроміс може бути знайдений. Очікується, що угода на суму 36-37 мільйонів євро із зобов'язанням викупу, прив'язаним до виходу Ювентуса до Ліги чемпіонів, може задовольнити обидва клуби.

Ювентус активно шукає нового основного центрфорварда після завершення контракту Душана Влаховича. Хоча клуб уже домовився про перехід молодого нападника Джеффа Ехатора з Дженоа, саме Коло Муані залишається головною трансферною ціллю для посилення атаки.

Як зазначається, сам футболіст також зацікавлений у поверненні до Турина. Після того як він перестав входити до планів Луїса Енріке в ПСЖ, француз нібито готовий навіть піти на зменшення зарплати, щоб знову стати гравцем Ювентуса.