Італія

Туринський клуб підписує одного з найперспективніших молодих нападників Італії.

Ювентус досяг повної домовленості з Дженоа щодо трансферу 19-річного нападника Джеффа Ехатора. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.



За інформацією джерела, туринський клуб заплатить за футболіста 16 мільйонів євро, а ще 2 мільйони у вигляді бонусів. Частиною домовленості також стане перехід Давіда Пучки з Ювентуса до Дженоа.



Ехатор вважається одним із найталановитіших молодих форвардів Італії, а його перехід є інвестицією "б’янконері" в майбутнє. У клубі розраховують, що нападник зможе поступово закріпитися в основній команді.



Після досягнення домовленості сторонам залишилося завершити формальності та офіційно оголосити про трансфер найближчим часом.



У минулому сезоні гравець провів 32 матчі у всіх турнірах та забив 4 голи.

Раніше повідомлялося, що Ювентус наблизився до підписання Коло Муані.