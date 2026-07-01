Туринський клуб підписує одного з найперспективніших молодих нападників Італії.
Джефф Ехатор, Getty Images
01 липня 2026, 16:00
Ювентус досяг повної домовленості з Дженоа щодо трансферу 19-річного нападника Джеффа Ехатора. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, туринський клуб заплатить за футболіста 16 мільйонів євро, а ще 2 мільйони у вигляді бонусів. Частиною домовленості також стане перехід Давіда Пучки з Ювентуса до Дженоа.
Ехатор вважається одним із найталановитіших молодих форвардів Італії, а його перехід є інвестицією "б’янконері" в майбутнє. У клубі розраховують, що нападник зможе поступово закріпитися в основній команді.
Після досягнення домовленості сторонам залишилося завершити формальності та офіційно оголосити про трансфер найближчим часом.
У минулому сезоні гравець провів 32 матчі у всіх турнірах та забив 4 голи.
Раніше повідомлялося, що Ювентус наблизився до підписання Коло Муані.