Футзал

Херсонский клуб взял достойный реванш за поражение в первом круге.

В рамках 11-го тура украинской Экстралиги сильнейшего между собой выявляли киевский ХИТ и херсонский Продэксим, которые являются лидерами турнирной таблицы и ведут непосредственную победу за чемпионство страны по футзалу.

Матч проходил в Херсоне, поэтому поддержкой игроков Продэксима пришедшие болельщики не обделили, тогда как их любимая команда отплатила той же монетой и порадовала зрителей победой над прямым конкурентом.

Финальный свисток зафиксировал счет 4:2 в пользу Продэксима, поэтому ХИТ теряет свою лидирующую строчку, уступив ее херсонскому клубу.

Продэксим (Херсон) — ХИТ (Киев) 4:2

Голы: Клаудиньо 13’, 31’, Микитюк 21’, Белоцерковец 37’ —Педяш 3’, Лебедь 28’.