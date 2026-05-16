Футзал

Обидві команди впевнено здолали своїх опонентів у півфінальних серіях.

Сьогодні, 16 травня, пройшли треті матчі півфінальних серій футзальної Екстра-ліги України, за підсумками яких визначилися фіналісти сезону-2025/26.

Столичний ХІТ у своїй серії впевнено обіграв Сокіл з рахунком 3:0, вигравши три поєдинки (3:1, 5:2, 4:3) — при цьому остання перемога була вирвана наприкінці овертайму.

В іншому півфіналі з аналогічним рахунком 3:0 Атлетик Футзал був сильнішим за Суху Балку, вигравши всі три зустрічі (3:1, 5:1, 5:3).

Таким чином, чемпіонський титул Екстра-ліги між собою розіграють столичний ХІТ та дніпровський Атлетик.

Для ХІТа це шанс на четверте чемпіонство після успіхів у сезонах-2022/23, 2023/24 та 2024/25. Для Атлетика це буде дебютний фінал Екстра-ліги.

Матчі фінальної серії стартують за два тижні, як і поєдинки за третє місце між Соколом та Сухою Балкою.