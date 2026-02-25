Футзал

Перегрілись у лісабонському дербі.

На стадії чвертьфіналу футзальної Ліги чемпіонів УЄФА в поточному розіграші відбувається непересічне протистояння — лісабонське дербі поміж Бенфікою та Спортінгом.

Перший матч залишився за "орлами" — 4:3.

Однак цей поєдинок запам’ятався не тільки подіями на паркеті.

Річ у тім, що в складі "левів" виступає російський універсал іван чішкала, тоді як у складі бригади арбітрів на цю гру УЄФА призначив українців Євгена Гордієнка в ролі третього рефері та Ореста Дуцяка в якості хронометриста.

Перед матчем на Павльяу Фіделідаде відбувалось традиційне рукостискання поміж гравцями обох команд та рефері, під час якого українці відмовились привітати представника країни-окупанта.

Уже після гри Спортінг на це відреагував поданням скарги на Гордієнка та Дуцяка до Дисциплінарного комітету УЄФА через "вияв неповаги до гравця".

Розгляд справи очікується найближчим часом, тоді як побажати успіхів Бенфіці можна перед гостьовою грою 6 березня, о 22:00, на арені Жуан Роша.