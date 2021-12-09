Заслуженный тренер Украины получил новое место работы.
Евгений Рывкин, фото ХИТ
09 декабря 2021, 13:37
Представитель элитного дивизиона чемпионата Украины по футзалу, ХИТ, назначил нового главного тренера — Евгения Рыкина.
Как сообщает официальный сайт клуба помогать ему будет многолетний руководитель команды Олег Лукьяненко, также остающийся на должности исполнительного директора.
Отметим, что в 2012 году студенческая сборная Украины под руководством Евгения Рывкина завоевала золотые медали чемпионата мира в Португалии. После этого специалист возглавлял футзальную сборную Украины (вывел нашу команду в четвертьфинал Евро-2014).
Напомним, что ХИТ находится на втором месте турнирной таблицы чемпионата Украины по футзалу. Следить за новостями футзала можно в специальном разделе.