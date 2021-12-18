Футзал

Наставник сборной Украины по футзалу прокомментировал подготовку команды к матчу против Азербайджана.

Национальная сборная Украины по футзалу завершит календарный 2021 год двумя контрольными поединками против Азербайджана, которые будут предшествовать матчам группового этапа финальной части Евро-2022, предстоящему нашей команде уже во второй половине января следующего года.

Накануне товарищеских матчей главный тренер "сине-желтых" Александр Косенко рассказал о целях команды на предстоящие игры, оценил соперников, а также подвел итоги тренировочному циклу в Черкассах, который предшествовал вылету в Баку.

"Команда собралась 13 декабря, провела небольшой сбор. Работали на паркете дворца спорта Будивельник. Кроме того, часть игроков сборной приняла участие в Матче звезд, который состоялся 15 декабря. Вчера прошли восстановительные процедуры, после чего полетели в Азербайджан.

К сожалению, из-за травм мы не смогли рассчитывать на Сергея Журбу и Виталия Радевича. Вместо этого, довызвали Игоря Чернявского.

Азербайджан давно закрепился в когорте крепких европейских сборных. Конечно, не последнюю роль в этом играют натурализованные футзалисты. Давно не противостояли этому сопернику. В составе соперника есть воспитанники азербайджанского футзала, а также натурализованные игроки из Ирана и Бразилии. Также команду возглавляет бразильский наставник. Убежден, что нас ожидают интересные и напряженные матчи, которые очень важны перед финальной частью Евро-2022.

В нашей команде практику матчей Лиги чемпионов получили Даниил Абакшин и Артем Фаренюк. А у сборной Азербайджана — Галло и Тьяго Болинья. Конечно, это хороший опыт международных матчей для игроков. Также можно вспомнить матч между чемпионами Украины и Азербайджана в основном раунде.

Состоявшийся накануне Матч звезд получился довольно интересным. Ребята получили немало положительных эмоций. Отправляемся в Баку с хорошим настроением. Важно, чтобы после этих матчей сохранился", — заключил украинский специалист.

Список игроков

Вратари: Кирилл Ципун, Юрий Савенко, Александр Сухов

Универсалы: Сергей Малышко, Петр Шотурма, Михаил Зварыч, Николай Белоцерковец, Игорь Корсун, Владимир Разуванов, Александр Педяш, Ярослав Лебедь, Евгений Серый, Даниил Абакшин, Артем Фаренюк.

Отметим, что матчи против Азербайджана состоятся 18 и 19 декабря, время начала – 16:00.