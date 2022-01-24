Футзал

Словенцы были близки к тому, чтобы оставить соперника ни с чем.

Сборная Италии в рамках поединка второго тура группового этапа финальной части чемпионата Европы по футзалу играла против Словении.

Итальянцы смогли открыть счет уже на первой минуте игры, но номинальные гости выровняли ход встречи и восстановили паритет — Мерлим срезал мяч в ближний угол своих ворот после передачи соперника с углового.

Словенцы были опаснее в концовке первого тайма, отлично выходя в атаку посредством передач на столба.

Во втором тайме команды играли на равных, но к победе все-таки ближе были игроки сборной Словениии. Голкиперу итальянцев пришлось несколько раз выручить в очень тяжелых ситуациях.

А в заключительные секунды встречи, когда итальянцы играли в пять полевых, голкипер Берзелак получил мяч и пробил по пустым воротам, но мяч предательски стукнулся о штангу и улетел вдоль линии ворот. Все словенцы попадали на поле от досады — и те, чтобы в игре, и те, что были на скамье запасных.

Италия — Словения 2:2

Голы: Николоди, 1, Мерлим, 32 — Мерлим, 11 (в свои ворота), Хозьян, 29