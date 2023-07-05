Футзал

Київський футзальний клуб зустрінеться з Олміссумом (Хорватія), Аятом(Казахстан) та Спортінгом (Португалія).

У штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні відбулася церемонія жеребкування основного раунду футзальної Ліги Чемпіонів сезону-2023/2024, в якому представником від України на правах чемпіона стане київський ХІТ.

Так, український футзальний клуб потравив до першої групи, а його суперниками стануть Олміссум (Хорватія), Аят (Казахстан) та Спортінг (Португалія).

В якості господаря усі матчі квартету 1 прийматиме на своєму майданчику хорватський колектив.

Відзначимо, що матчі групового етапу футзальної Ліги чемпіонів-2023/24 орієнтовно заплановані на 24-29 жовтня цього року.