Київський футзальний клуб зустрінеться з Олміссумом (Хорватія), Аятом(Казахстан) та Спортінгом (Португалія).
ФК Хіт Київ
05 липня 2023, 17:50
У штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні відбулася церемонія жеребкування основного раунду футзальної Ліги Чемпіонів сезону-2023/2024, в якому представником від України на правах чемпіона стане київський ХІТ.
Так, український футзальний клуб потравив до першої групи, а його суперниками стануть Олміссум (Хорватія), Аят (Казахстан) та Спортінг (Португалія).
В якості господаря усі матчі квартету 1 прийматиме на своєму майданчику хорватський колектив.
Відзначимо, що матчі групового етапу футзальної Ліги чемпіонів-2023/24 орієнтовно заплановані на 24-29 жовтня цього року.