Футзал

Новий сезон стартує 17 серпня матчем за Суперкубок України. Базова дата першого туру нового чемпіонату — 26 серпня.

Асоціація футзалу України на своєму офіційному сайті оголосила про результати наради керівників клубів Екстра-ліги у новому сезоні, за підсумками якої визначили контури, дати та умови проведення чемпіонату України з футзалу.

Так, у сезоні-2023/24 зіграють наступні команди: ХІТ (Київ), Ураган (Івано-Франківськ), Кардинал (Рівне), Енергія (Львів), Рятувальник (Ромни), in.IT (Львів), Сокіл (Хмельницький), SkyUp Futsal (Київ), Аврора (Київ) та МСК Харків (Харків).

Новий сезон стартує 17 серпня матчем за Суперкубок України, в якому зіграють чемпіон України, ХІТ (Київ) та володар Кубку України, Кардинал-Рівне (Рівне). Місто, у якому відбудеться поєдинок за Суперкубок України, стане відомо після відповідного тендеру.

Базова дата першого туру нового чемпіонату – 26 серпня. Базова дата закінчення регулярного чемпіонату – 22 квітня. Базова дата початку стадії плей-оф – 3 травня.

Чвертьфінальна стадія плей-оф триватиме до двох перемог однієї з команд. Півфінальна та фінальна стадії плей-оф триватимуть до трьох перемог однієї з команд. Так само до трьох перемог однієї з команд триватиме серія за третє місце. Якщо буде необхідність проведення п’яти матчів серії за чемпіонство, то вирішальна гра буде зіграна 22 червня.

Що стосується Кубку України, то одразу варто зазначити, що у новому розіграшу Кубку України замість "Фіналу восьми" повертається "Фінал чотирьох".

Жеребкування календаря нового чемпіонату заплановане на 26 липня.