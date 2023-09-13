Футзал

MEGOGO та Асоціація футзалу України оголошують про співпрацю.

Медіасервіс MEGOGO ексклюзивно транслюватиме матчі збірної України в елітному раунді кваліфікації ЧС з футзалу 2024. Компанія заключила контракт з Асоціацією футзалу України на всі матчі елітного раунду кваліфікаційного турніру за участі нашої збірної та отримала статус "Офіційного транслятора".

Так, на сервісі можна буде переглянути наступні поєдинки:

15/09 Бельгія – Україна

20/09 Україна – Польща

06/10 Сербія – Україна

11/10 Україніа – Сербія

15/12 Україна – Бельгія

20/12 Польща – Україна

Найближчий матч відбудеться в пʼятницю, 15 вересня о 21:00. Його коментуватиме Сергій Лук’яненко.

Трансляції в межах відбору на чемпіонат можна переглянути на MEGOGO безкоштовно. Ефіри доступні в розділі "Спорт" то поп-ап-каналі, що з’явиться на сервісі в день події.

Також трансляція матчів буде доступною на власному каналі MEGOGO Футбол Перший і на YouTube-каналі MEGOGO SPORT.