MEGOGO та Асоціація футзалу України оголошують про співпрацю.
Фото: MEGOGO
13 вересня 2023, 17:39
Медіасервіс MEGOGO ексклюзивно транслюватиме матчі збірної України в елітному раунді кваліфікації ЧС з футзалу 2024. Компанія заключила контракт з Асоціацією футзалу України на всі матчі елітного раунду кваліфікаційного турніру за участі нашої збірної та отримала статус "Офіційного транслятора".
Так, на сервісі можна буде переглянути наступні поєдинки:
15/09 Бельгія – Україна
20/09 Україна – Польща
06/10 Сербія – Україна
11/10 Україніа – Сербія
15/12 Україна – Бельгія
20/12 Польща – Україна
Найближчий матч відбудеться в пʼятницю, 15 вересня о 21:00. Його коментуватиме Сергій Лук’яненко.
Трансляції в межах відбору на чемпіонат можна переглянути на MEGOGO безкоштовно. Ефіри доступні в розділі "Спорт" то поп-ап-каналі, що з’явиться на сервісі в день події.
Також трансляція матчів буде доступною на власному каналі MEGOGO Футбол Перший і на YouTube-каналі MEGOGO SPORT.