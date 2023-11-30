Футзал

Українська команда продовжує свій шлях на європейській арені, здобувши свою першу перемогу.

У рамках другого туру елітного раунду футзальної Ліги чемпіонів хорватський Ольміссум зустрівся з київським ХІТ у групі D.

Поєдинок вийшов вельми результативним, але зовсім непростим для українського колективу, якому довелося двічі відіграватися протягом протистоянні.

Втім, гравцям ХІТ вдалося не просто відігратися двічі, а й навіть здобути неймовірну перемогу за 2,6 секунди до фінального свистка завдяки голу Поночовного.

Фінальний свисток зафіксував перемогу української команди з рахунком 4:3.

Ольміссум — ХІТ Київ 3:4

Голи: Секулич, 19, 27, Кустура, 36 — Абакшин, 25, 30, Жук, 29, Поночовний, 40