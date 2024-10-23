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ХІТ Київ - Андерлехт, Getty Images
23 жовтня 2024, 20:38
У рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів з футзалу київський ХІТ зустрінеться у залі Alfasun Indoor Arena у Бельгії з місцевим Андерлехтом.
Цей матч відбудеться у середу, 23 жовтня, о 21:00 за київським часом.
Слідкуйте за всіма його подіями в прямій відео онлайн-трансляції від Setanta Sports на Football.ua.
ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ХІТ (УКРАЇНА) — АНДЕРЛЕХТ (БЕЛЬГІЯ)
СТАРТОВИЙ СКЛАД ФК ХІТ КИЇВ: