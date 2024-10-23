Футзал

Слідкуйте за єврокубковим поєдинком з футзалу на Football.ua. Початок — о 21:00.

У рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів з футзалу київський ХІТ зустрінеться у залі Alfasun Indoor Arena у Бельгії з місцевим Андерлехтом.

Цей матч відбудеться у середу, 23 жовтня, о 21:00 за київським часом.

Слідкуйте за всіма його подіями в прямій відео онлайн-трансляції від Setanta Sports на Football.ua.

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ХІТ (УКРАЇНА) — АНДЕРЛЕХТ (БЕЛЬГІЯ)

СТАРТОВИЙ СКЛАД ФК ХІТ КИЇВ: