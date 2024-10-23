Футзал

Невдалий старт для столичної футзальної команди в цій єврокубковій кампанії.

У рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів з футзалу київський ХІТ зустрівся у залі Alfasun Indoor Arena у Бельгії з місцевим Андерлехтом.

Команда Олега Лук'яненка провалила стартовий відрізок протистояння, в результаті чого пропустила у власні ворота три м'ячі, проте до перерви українська команда змогла відповісти двома голами та зберегти інтригу, вирушивши відпочивати з рахунком 2:4 на користь бельгійців.

Утім, у другій половині зустрічі для київського клубу все складалося ще гірше — чотири "сухих" голи у виконанні гравців Андерлехта та підсумкова поразка нашої команди з рахунком 2:8. ХІТ стартує в цій Лізі чемпіонів саме таким результатом.

ХІТ Київ — Андерлехт 2:8

Голи: Мельник, 8, Жук, 15 — Грелло, 1, 23, Рангел, 7, 29, 35, де Матос, 7, 15, 26

Склад ФК ХІТ:

Таблиця: