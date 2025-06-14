Футзал

У бронзовій тим часом продовжується боротьба між SkyUp Futsal і Соколом.

У суботу, 14 червня, у рамках бронзової і золотої серій української Екстра-ліги з футзалу відбулися треті матчі.

Сьоме за сезон столичне дербі між ХІТ і Aurora завершилося на користь других. Значний внесок в успіх "зоряних" зробив Ростислав Семенченко, який оформив покер. Четвертий матч серії відбудеться завтра, 15 червня, розпочавшись о 14:00.

ХІТ — Aurora 4:9 (рахунок у серії — 2:1)

Голи: Чернявський, 19, Подлюк, 22, Педяш, 36, Плюта, 40 — Школьний, 8, 39, Семенченко, 13, 15, 21, 37, С. Моспан, 26, Сагайдачний, 27, Поночовний, 30

У бронзовій серії, що теж продовжиться в неділю, але розпочавшись о 12:00, Сокіл здобув перемогу над SkyUp Futsal. Команди двічі обмінялися голами в першому таймі третього протистояння, але в другій його половині хмельниччани все ж досягли бажаного результату.

SkyUp Futsal — Сокіл 4:5 (рахунок у серії — 2:1)

Голи: Рафінья, 2, Лукас, 17, 38, Джоні, 40 — Зеленкевич, 8, Чорний, 18, Ростківський, 26, Первєєв, 37, Чижик, 37