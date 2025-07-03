Футзал

Оце так жеребкування.

У швейцарському Ньоні пройшла процедура жеребкування Основного раунду футзальної Ліги чемпіонів.

За підсумками жеребкування обидві українські команди потрапили в одну групу 8. Ще двох своїх суперників українці дізнаються після завершення Попереднього раунду турніру, який пройде з 26 по 31 серпня. Ними стануть переможці груп A та C.

В одну групу з чемпіоном України ХІТом та віце-чемпіоном Авророю можуть потрапити дві з восьми наступних команд – Єреван (Вірменія), Форца (Північна Македонія), Мурата (Сан-Марино), Енкамп (Андорра), Завас (Словенія), АІК (Швеція), Таллін (Естонія), Вангюлю (Туреччина).

Зазначимо, що київські ХІТ та Аврора розпочинають турнір зі Шляху "Б" Основного раунду футзальної Ліги чемпіонів, де з кожної з чотирьох груп до наступного раунду пройдуть лише команди, які посіли підсумкові перші місця.

Нагадаємо, що у сезоні-2025/26 Україну вперше в історії футзальної Ліги чемпіонів представлятимуть відразу дві команди.