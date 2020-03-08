Кадровая ситуация мюнхенцев в обороне улучшилась.
Жером Боатенг, фото getty images
08 марта 2020, 10:29
B ближайшем туре чемпионат Германии Баварию ждет встреча с Аугсбургом на своем поле.
Официальный сайт мюнхенцев сообщил, что Лукас Эрнандес и Жером Боатенг готовы сыграть в данном поединке.
Однако Ханси Флик по-прежнему не может рассчитывать на Кингсли Комана, Никласа Зюле, Роберта Левандовски и Ивана Перишича.
Напомним, Левандовски может восстановиться к игре против Боруссии Д, Перишич вернется к тренировкам на следующей неделе.