Германия

Павел Паска опроверг слухи, что "быки" не собираются выкупать контракт Патрика Шика.

Футбольный агент Павел Паска, представляющий интересы нападающего Патрика Шика, ответил на вопрос касательно будущего своего клиента. Права на чешского форварда принадлежат Роме, однако в нынешнем сезоне он выступает за РБ Лейпциг на правах аренды.

Несмотря на недавнюю информацию о том, что "быки" не намерены выкупать контракт Шика, агент уверяет, что его подопечный вполне может остаться в чемпионате Германии.

"Это все тактическая игра. Абсолютная неправда, что у Лейпцига нет денег. Немецкие клубы являются самыми экономически здоровыми в Европе. У остальных действительно есть проблемы, кроме команд из английской Премьер-лиги".

"Вопрос о деньгам вообще не стоит. В Италии они написали, что Патрик может вернуться, и что Рома не может дождаться, чтобы принять его, но Лейпциг готов предложить Шику полноценную сделку".

"Это большое дело, посмотрим. Когда вы что-то продаете или платите деньги, иногда вам приходится сбивать цену. Мы спокойны. Лейпциг — идеальное место для Патрика Шика", — приводит слова агента Шика iSport.cz.

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