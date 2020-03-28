Павел Паска опроверг слухи, что "быки" не собираются выкупать контракт Патрика Шика.
Патрик Шик, Getty Images
28 марта 2020, 15:58
Футбольный агент Павел Паска, представляющий интересы нападающего Патрика Шика, ответил на вопрос касательно будущего своего клиента. Права на чешского форварда принадлежат Роме, однако в нынешнем сезоне он выступает за РБ Лейпциг на правах аренды.
Несмотря на недавнюю информацию о том, что "быки" не намерены выкупать контракт Шика, агент уверяет, что его подопечный вполне может остаться в чемпионате Германии.
"Это все тактическая игра. Абсолютная неправда, что у Лейпцига нет денег. Немецкие клубы являются самыми экономически здоровыми в Европе. У остальных действительно есть проблемы, кроме команд из английской Премьер-лиги".
"Вопрос о деньгам вообще не стоит. В Италии они написали, что Патрик может вернуться, и что Рома не может дождаться, чтобы принять его, но Лейпциг готов предложить Шику полноценную сделку".
"Это большое дело, посмотрим. Когда вы что-то продаете или платите деньги, иногда вам приходится сбивать цену. Мы спокойны. Лейпциг — идеальное место для Патрика Шика", — приводит слова агента Шика iSport.cz.
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