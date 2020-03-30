Германия

На тот момент немецкому голкиперу будет 39 лет.

Вратарь Мануэль Нойер продолжает вести переговоры с Баварией о продлении контракта, однако стороны по-прежнему не могут прийти к взаимному согласию.

Как сообщает Bild, руководство мюнхенского гранда предложило опытному голкиперу новое соглашение до 2023 года, однако футболиста не устраивают такие условия.

Утверждается, что Нойер потребовал у Баварии контракт до 2025 года. На тот момент вратарю будет уже 39 лет, поэтому "красные" пока не готовы удовлетворить запросы 34-летнего немца.

Стоит отметить, что нынешнее соглашение Мануэля Нойера с Баварией истекает летом 2021 года. Последние переговоры опытного вратаря с клубом о продлении контракта завершились неудачно.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.