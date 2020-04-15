Германия

"Шмели" нашли замену Джейдону Санчо, который может покинуть клуб этим летом.

Дортмундская Боруссия начала работу на трансферном рынке по поиску замены для крайнего полузащитника Джейдона Санчо, который предстоящим летом может сменить клубную прописку.

Как сообщает Bild, "шмели" намерены подписать игрока Валенсии Феррана Торреса и уже предложили за него 40 миллионов евро.

Нынешнее соглашение 20-летнего испанца с "летучими мышами" рассчитано до лета 2021 года, а в его контракте есть пункт о выкупе за 100 миллионов евро. Ожидается, что Валенсия будет готова расстаться со своим воспитанником за 60 миллионов евро.

Отметим, что в услугах Феррана Торреса также заинтересованы Ювентус, Ливерпуль и Барселона.

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