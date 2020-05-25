Германия

Главный тренер Баварии отдал должное норвежцу, но не захотел сопоставлять его со своим подопченым.

Ханси Флик с вдохновением ждет противостояние с дортмундской Боруссией, а также оценил игровые качества Холанда.

"После этой игры останется еще несколько матчей. Важно в каждом поединке выкладываться на максимум. Здорово, когда друг другу противостоят две такие классные команды.

Холанд? Это молодой игрок, который невероятно опасен у чужих ворот. Он постоянно ищет возможность пробить, он очень динамичен. Он голоден, обладает впечатляющими физическими данными. Но мы должны будем следить не только за ним. Для него это первый сезон, поэтому сравнивать их пока рано. Роберт в последние годы всегда показывал игру мирового уровня. Но Холанд невероятно талантлив", — приводит слова Флика официальный сайт мюнхенцев.

Начало матча между Боруссией Д и Баварией, который состоится 26 мая, запланировано на 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.