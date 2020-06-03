Германия

Люсьен Фавр может покинуть Дортмунд из-за практически проигранной конкуренции за чемпионство Германии.

Дортмундская Боруссия уже второй год подряд под руководством Люсьена Фавра близка к тому, чтобы остаться без золотых медалей Бундеслиги, поэтому руководство "шмелей" может рассмотреть вариант с назначением нового главного тренера.

Как сообщает Sport Bild, клуб из Дортмунда планирует вернуть в Германию наставника Зальцбурга Джесси Марша, если после завершения нынешней кампании все-таки будет принято решение об увольнении Фавра.

Отметим, что Марш уже имеет опыт работы в немецком первенстве. С 2018 по 2019 он занимал пост ассистента главного тренера Лейпцига, после чего уже сам возглавил Зальцбург.

На данный момент Ред Булл Зальцбург лидирует в турнирной таблице чемпионата Австрии, набрав 24 очка в 22 турах. Также интересно, что за дортмундскую Боруссию выступает экс-подопечный Марша Эрлинг Холанд.