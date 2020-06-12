Германия

Ханс-Вильгельм Мюллер-Вольфарт по окончании сезона-2019/20 покинет Баварию.

После 40 лет работы врачом Баварии Ханс-Вильгельм Мюллер-Вольфарт решил, что пора уступить место более молодым коллегам — сообщил официальный сайт клуба.

78-летний специалист намерен заняться преподавательской деятельностью и работать консультантом в университетской клинике ортопедии и спортивной ортопедии.

"Когда я оглядываюсь на 40 лет работы в Баварии, я горд и счастлив теми успехами, которых мы добились вместе, – цитирует Мюллера-Вольфарта официальный сайт мюнхенцев. – Я благодарен всем людям, с которыми встречался здесь, и которые оказали огромное влияние на мою жизнь. Желаю Баварии всего наилучшего!"

"От имени всей Баварии хочу поблагодарить доктора Мюллера-Вольфарта за выдающуюся работу, – сказал президент клуба Герберт Хайнер. – Вклад "Дока" в успехи Баварии сложно переоценить. Это человек с уникальным опытом и экстраординарными способностями, который навсегда останется частью нашей семьи".

"На протяжении 40 лет Ханс-Вильгельм не только хранил здоровье нескольких поколений футболистов, но и внес огромный вклад в развитие спортивной медицины во всем мире, – отметил генеральный директор Баварии Карл-Хайнц Румменигге. – Через его умелые и заботливый руки прошли Франц Беккенбауэр и Герд Мюллер, Карл Аугенталлер и Бастиан Швайнштайгер, Томас Мюллер и Роберт Левандовски и сотни других. Мы все благодарим его".

Помимо Баварии, Мюллер-Вольфарт работал с национальной сборной Германии, а также помогал в лечении таких выдающихся спортсменов, как Роналдо, Стивен Джеррард, Майкл Оуэн, Келли Холмс, Морис Грин, Усейн Болт, Уилл Гринвуд и даже Боно из рок-группы U2 и Эрик Клэптон.