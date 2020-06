Бавария обыграла Вердер в матче 32-го тура чемпионата Германии и завоевала титул.

Примечательно, что это восьмое чемпионство подряд для Кингсли Комана. 24-летний футболист выигрывал титул в составе ПСЖ (два раза), Ювентуса (один раз) и с Баварией (пять раз).

🤯 Kingsley Coman has now won 8 consecutive league titles in his career



🏆🇫🇷 Ligue 1 — PSG x2 (2013-14)

🏆🇮🇹 Serie A — Juventus (2015)

🏆🇩🇪 Bundesliga — Bayern x5 (2016-20)



🤯 Kingsley Coman has now won 8 consecutive league titles in his career