Германия

Клеменс Тенньес решил покинуть все посты, которые он занимал в клубе.

После проваленного сезона, ряда скандалов и всеобщего недовольства его деятельностью, Клеменс Тенньес решил покинуть Шальке — сообщает официальный сайт "кобальтовых".

64-летний функционер с 1994 года входил в наблюдательный совет клуба, а с 2001 года его возглавил. Также он входил в экономический комитет Шальке и чрезвычайный комитет по спортивным вопросам.

При Тенньесе Шальке трижды выигрывал Кубок Германии и 10 раз квалифицировался в Лигу чемпионов, однако долги клуба за тот же период выросли до 200 миллионов евро.

Ожидается, что официально об отставке будет объявлено во время специальной пресс-конференции, которая запланирована на 12:00 по киевскому времени в среду, 1 июля.