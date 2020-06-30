Клеменс Тенньес решил покинуть все посты, которые он занимал в клубе.
Клеменс Тенньес, Getty Images
30 июня 2020, 16:51
После проваленного сезона, ряда скандалов и всеобщего недовольства его деятельностью, Клеменс Тенньес решил покинуть Шальке — сообщает официальный сайт "кобальтовых".
64-летний функционер с 1994 года входил в наблюдательный совет клуба, а с 2001 года его возглавил. Также он входил в экономический комитет Шальке и чрезвычайный комитет по спортивным вопросам.
При Тенньесе Шальке трижды выигрывал Кубок Германии и 10 раз квалифицировался в Лигу чемпионов, однако долги клуба за тот же период выросли до 200 миллионов евро.
Ожидается, что официально об отставке будет объявлено во время специальной пресс-конференции, которая запланирована на 12:00 по киевскому времени в среду, 1 июля.